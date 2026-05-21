Врач Савеленок посоветовала отказаться от алкоголя и сладких напитков в жару

Педиатр и нутрициолог Ирина Савеленок рассказала в беседе с ТСН24 , какие напитки могут быть опасны для здоровья в жаркую погоду.

Эксперт обратила внимание на важность правильного выбора жидкостей для поддержания водного баланса в организме. Некоторые из них могут привести к ухудшению состояния и даже стать причиной обезвоживания. Врач советует избегать употребления алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара.

«Алкоголь в жару — это плохая идея», — подчеркнула Савеленок.

Она также отметила, что сладкие напитки могут привести к быстрому повышению уровня сахара в крови и создать дополнительную нагрузку на организм.