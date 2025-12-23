Врач Савченкова-Белятко рассказала, что боль в груди на морозе может указывать на холодовую стенокардию

Кардиолог клиники «Будь здоров» Елена Савченкова-Белятко сообщила Здоровью Mail , что ощущение боли в груди, возникающей на холоде, может являться признаком заболевания, известного ранее как «грудная жаба». Данная проблема характеризуется болевыми ощущениями, отдающими в левую руку или лопатку, и обусловлена спазмом сосудов, снабжающих сердце кровью.

Вызвать такую реакцию может резкий переход из теплого помещения на улицу, особенно если температура воздуха пониженная. При наличии атеросклеротических поражений сердечно-сосудистая система испытывает дополнительную нагрузку, что ведет к возникновению болезненных ощущений.

Факторы, усугубляющие риск возникновения приступа, включают низкую температуру воздуха, недостаточное освещение, сильный ветер и неправильно подобранную одежду, ограничивающую циркуляцию крови.

Врачи рекомендуют незамедлительно реагировать на первые признаки дискомфорта. Необходимо переместиться в теплое помещение, принять назначенные врачом медикаменты (такие как нитроглицерин) и обратиться за экстренной медицинской помощью, если болезненность не утихает спустя несколько минут после предпринятых мер.