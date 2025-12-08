Врач Саванович рассказал, что болезнь Паркинсона чаще всего поражает мужчин

Болезнь Паркинсона становится все более распространенной проблемой среди мужчин. Хотя она встречается и у женщин, сильный пол сталкивается с этим заболеванием чаще и переносит его тяжелее. Об этом рассказал KP.RU основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович.

По словам эксперта, при болезни Паркинсона погибают нейроны головного мозга, отвечающие за выработку дофамина.

«Уменьшение уровня дофамина вызывает замедление и скованность движений, тремор, сутулость, снижение обоняния, проблемы с давлением, нарушение сна, депрессию и так далее», — уточнил врач.

Важную роль в разнице заболеваемости играет женский гормон эстроген. У женщин до менопаузы он выполняет защитную функцию и помогает снизить риск развития болезни Паркинсона. У мужчин такая природная поддержка отсутствует, написала «Газета.Ru».

Специалист подчеркнул, что ранняя диагностика значительно улучшает прогноз, однако мужчины реже обращаются к медикам при первых признаках заболеваний.