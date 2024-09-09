Врач Саутин: при любой травме головы необходимо обратиться за медицинской помощью
Травматолог-ортопед Максим Саутин призвал обращаться за медицинской помощью при любом ударе по голове. Также важно сделать компьютерную томографию, отметил эксперт в беседе с News.ru.
По его словам, первые признаки внутренних повреждений — головокружение, тошнота, рвота. Данное состояние нельзя игнорировать.
Врач также отметил, что в некоторых случаях изменения протекают бессимптомно. Пациент рискует столкнуться с ухудшением самочувствия. Кроме того, существует вероятность летального исхода.
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