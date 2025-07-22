Врач Саутенко назвал ссадины и царапины частыми травмами при езде на самокатах

Электросамокаты — популярное средство передвижения, которое может привести к различным травмам. Ортопед и травматолог Александр Саутенко дал сайту KP.RU рекомендации по оказанию первой помощи в таких ситуациях.
Врач отметил, что пользователи СИМ зачастую сталкиваются с ссадинами и царапинами. В данном случае необходимо обработать рану антисептиком, например хлоргексидином или повидон-йодом.
По словам медика, при подозрении на ушиб или перелом нужно зафиксировать поврежденную конечность шиной. Для шины подойдет любой твердый предмет — ветка, палка, книга или журнал. Шарф или платок могут пригодиться для фиксации.
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