Врач Саутенко напомнил, что глубокие раны нельзя поливать зеленкой | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 15:57 Врач Саутенко напомнил, что глубокие раны нельзя поливать зеленкой

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Лето — это всегда сезон повышенного числа травм, поэтому нужно помнить азы первой помощи при порезах и ссадинах. Об этом «Известиям» рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, к. м. н. Александр Саутенко.

Он объяснил, что летом люди всегда больше двигаются, кроме того, дети начинают кататься на роликах, самокатах и велосипедах. Если не надевать защиту, то подобные активности чреваты травмами. Легкие — стоит обработать раствором хлоргексидина или повидон-йодом. Также ссадину можно подсушить зеленкой, но только если она поверхностная.

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«В остальных случаях такой препарат нельзя применять — можно ухудшить обзор раны при дальнейшем осмотре врача и причинить боль ребенку. Когда рана достаточно глубокая, необходимо обратиться в травмпункт, а до этого закрыть ее стерильной салфеткой (не ватной), чтобы туда не попала инфекция», — посоветовал Саутенко.

Он добавил, что стоит носить с собой минимальный набор для первой медицинской помощи, а также брать его в поездки.

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