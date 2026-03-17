Врач Сараев отнес чрезмерное увлечение соцсетями к психиатрическим расстройствам

Если человек пренебрегает такими базовыми потребностями, как сон и еда, то его близким следует серьезно обеспокоиться. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, клинический психолог и психотерапевт Марат Сараев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

По словам специалиста, тревогу стоит бить, если пациент проводит большую часть дня в социальных сетях, и только они влияют на его настроение и поведение.

«Здесь мы можем сказать, что у человека, скорее всего, есть какое-то психиатрическое расстройство и, как результат, такое поведение», — предупредил эксперт.

Сараев добавил, что в чистом виде зависимости от социальных сетей практически не существует.