Врач Сара Джефферис призвала людей с заболеваниями органов ЖКТ с осторожностью употреблять семена чиа

Эксперт по безопасности пищевых продуктов Сара Джефферис призвала людей с заболеваниями органов ЖКТ с осторожностью принимать в пищу семена чиа. Об этом сообщило издание Galway Advertiser .

По словам специалиста, все дело в высоком содержании в семенах клетчатки.

Семена чиа также не рекомендуется употреблять людям с аллергией и тем, кто принимает лекарства для регулирования кровяного давления, написал сайт Ura.ru.