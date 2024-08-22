Врач Сара Джефферис призвала людей с заболеваниями органов ЖКТ с осторожностью употреблять семена чиа

Эксперт по безопасности пищевых продуктов Сара Джефферис призвала людей с заболеваниями органов ЖКТ с осторожностью принимать в пищу семена чиа. Об этом сообщило издание Galway Advertiser.

По словам специалиста, все дело в высоком содержании в семенах клетчатки.

Семена чиа также не рекомендуется употреблять людям с аллергией и тем, кто принимает лекарства для регулирования кровяного давления, написал сайт Ura.ru.

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