Врач Сара Джефферис призвала людей с заболеваниями органов ЖКТ с осторожностью употреблять семена чиа
Эксперт по безопасности пищевых продуктов Сара Джефферис призвала людей с заболеваниями органов ЖКТ с осторожностью принимать в пищу семена чиа. Об этом сообщило издание Galway Advertiser.
По словам специалиста, все дело в высоком содержании в семенах клетчатки.
Семена чиа также не рекомендуется употреблять людям с аллергией и тем, кто принимает лекарства для регулирования кровяного давления, написал сайт Ura.ru.
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