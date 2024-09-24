Врач Санторо: синдром сухого глаза может перерасти в эрозию роговицы

Синдром сухого глаза — одна из самых распространенных проблем со зрением. Офтальмолог Элина Санторо перечислила основные симптомы недуга, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, обычно пациенты жалуются на ощущение сухости, зуда и жжения в глазах. Некоторые испытывают сложности при выполнении моргательных движений. Болезнь также проявляется через покраснение глаз и недостаток слезы.
Медик отметила, что отсутствие должной терапии приводит к прогрессированию синдрома. Среди последствий — повреждение и эрозия роговицы.
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