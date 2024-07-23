Врач Санторо: негигиеничное использование линз может стать причиной грибка на роговице
Офтальмолог Элина Санторо напомнила о базовых правилах использования контактных линз. Безответственность в данном случае может обернуться проблемами со здоровьем глаз, сообщила Lenta.ru.
Врач посоветовала не забывать про смену оптического устройства по мере износа. После указанного производителем срока на линзах появляются микроскопические шероховатости, которые повреждают роговицу.
По словам эксперта, также важно снимать линзы на ночь и погружать в специальный раствор. Негигиеничное использование способно привести к образованию грибков на роговице, добавил сайт kp.ru.
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