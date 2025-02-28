Врач Санторо: людям с долгой работой за компьютером не следует носить линзы

Офтальмолог Элина Санторо рассказала NEWS.ru, что людям с долгой работой за компьютером не следует носить контактные линзы. Это может усилить сухость глаз и вызвать покраснение.
Существуют определенные медицинские противопоказания к использованию контактных линз. Например, если ваша работа связана с длительным пребыванием за компьютером, контактные линзы могут усиливать симптомы сухости глаз. Они поглощают влагу из слезной пленки, что приводит к возникновению дискомфорта, раздражения и покраснения глаз, пояснила Санторо.
Регулярное ношение линз увеличивает вероятность возникновения инфекционных заболеваний глаз, таких как кератит и конъюнктивит. Врач подчеркнула необходимость строгого соблюдения гигиенических норм при эксплуатации линз, учитывая прямой контакт с роговицей глаза.
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