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    Врач Самойлова рассказала, что двух выходных недостаточно для восстановления организма

    Врач интегративной медицины Анастасия Самойлова заявила, что двух выходных недостаточно для восстановления организма. Об этом она сообщила в беседе с «Известиями».

    За это время сотрудник успевает лишь снять первичное психологическое напряжение — оплатить счета или встретиться с близкими, пишет Neva.Today.

    Для физиологического восстановления, по словам врача, требуется 72 часа. В субботу организм только начинает снижать пульс и снимать спазм диафрагмы, а реальная биохимическая перезагрузка происходит лишь на второй или третий день отдыха.