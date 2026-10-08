Врач Самойлова рассказала, что двух выходных недостаточно для восстановления организма

Врач интегративной медицины Анастасия Самойлова заявила, что двух выходных недостаточно для восстановления организма. Об этом она сообщила в беседе с «Известиями» .

За это время сотрудник успевает лишь снять первичное психологическое напряжение — оплатить счета или встретиться с близкими, пишет Neva.Today.

Для физиологического восстановления, по словам врача, требуется 72 часа. В субботу организм только начинает снижать пульс и снимать спазм диафрагмы, а реальная биохимическая перезагрузка происходит лишь на второй или третий день отдыха.