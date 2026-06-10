Врач Самойлова предупредила о риске заболевания пневмонией в тяжелой форме после купания в фонтане

По словам эксперта, городские фонтаны представляют опасность из-за отсутствия надлежащей системы очистки воды. Гидротехническое сооружение становится идеальной средой для размножения опасных микроорганизмов, отметило ИА НСН.

Самойлова добавила, что с наступлением жары люди начинают воспринимать фонтаны как места для купания, однако это может быть опасно для здоровья. Вода в фонтанах не проходит ту же систему очистки и дезинфекции, что и в бассейнах. Это может привести к серьезным последствиям, таким как «болезнь легионеров», которая проявляется высокой температурой, сильным кашлем и ознобом и требует немедленной госпитализации.

Кроме того, в воду фонтанов попадают пыль, листва, птичий помет и мусор. Все это способствует росту концентрации кишечной палочки и других энтеробактерий. Врач подчеркнула, что купание в фонтане может вызвать гнойничковые высыпания, конъюнктивит и грибковые поражения кожи. Поэтому важно избегать купания в таких местах и выбирать более безопасные альтернативы.