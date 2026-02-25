Врач Самойлова посоветовала есть шпинат и брокколи для борьбы с авитаминозом
После затяжной зимы организм человека часто сталкивается с дефицитом полезных веществ, что приводит к снижению иммунитета и повышенной утомляемости. Чтобы предотвратить авитаминоз, важно скорректировать питание, рассказала «ФедералПресс» семейный врач, эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова.
Специалист посоветовала включить в рацион свежие овощи и зелень.
«Петрушка, укроп, кинза, шпинат, сельдерей богаты витаминами группы B, C и K, которые помогают укрепить иммунитет и улучшить состояние кожи», — пояснила специалист.
Особое внимание стоит уделить таким овощам, как брокколи, цветная капуста, огурцы, помидоры и морковь. Они обеспечат организм необходимыми витаминами, минералами и клетчаткой, что способствует нормализации пищеварения и улучшению микрофлоры кишечника.