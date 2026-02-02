Врач Самойлова подчеркнула, что для защиты от оспы обезьян нужен системный подход

В Московской области зарегистрировали случай заражения оспой обезьян. Семейный врач и эндокринолог Анастасия Самойлова поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями по защите от инфекции.

Врач подчеркнула, что для защиты от оспы обезьян нужен системный подход. Прежде всего следует уделять внимание личной гигиене: регулярное мытье рук с мылом — это простой и эффективный способ предотвратить проникновение вирусов. Если возможности помыть руки нет, рекомендуется использовать спиртовые антисептики.

Необходимо избегать тесного контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания — высыпания, высокая температура, кашель или другие симптомы. Вирусы передаются при близком контакте, поэтому соблюдение дистанции и ограничение общения с больными снижает риск заражения.

В местах с повышенным риском заражения, таких как медицинские учреждения или транспортные узлы, стоит использовать средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и защитную одежду.

«Регулярная обработка и дезинфекция поверхностей и предметов, с которыми часто контактируют руки — дверные ручки, телефоны, клавиатуры, — также играет важную роль», — отметила специалист. Вирусы могут сохраняться на поверхностях некоторое время, и своевременная дезинфекция помогает предотвратить распространение инфекции.

При появлении симптомов вирусного заболевания необходимо оставаться дома, избегать контактов с другими людьми и обращаться за медицинской помощью. Если диагноз подтвержден, следует строго соблюдать режим изоляции до полного выздоровления.

Вакцинация остается одним из самых надежных способов защиты от некоторых вирусных инфекций. В случае оспы обезьян вакцинация против обычной оспы может обеспечить перекрестную защиту и снизить тяжесть заболевания. Крепкий иммунитет, который можно поддерживать здоровым образом жизни, также помогает организму бороться с вирусами.