Врач Самойлов предупредил о снижении качества яйцеклеток на фоне ожирения у женщин

Доктор медицинских наук и бариатрический хирург Владимир Самойлов рассказал РИАМО о связи ожирения с бесплодием у мужчин и женщин.

По словам эксперта, из-за хронического воспаления в организме, которое вызывает лишний жир, ухудшается качество яйцеклеток у женщин и сперматозоидов у мужчин. Это снижает вероятность успешного естественного зачатия и процедуры ЭКО.

«Проблемы с репродуктивным здоровьем и невозможность иметь потомство в принципе — это одно из достаточно распространенных последствий ожирения как заболевания», — подчеркнул врач.

Медик отметил, что у людей с ожирением часто наблюдаются повышенное артериальное давление, проблемы с уровнем сахара в крови, заболевания ЖКТ, больные суставы, нарушения сна, психические и психологические проблемы, добавила газета «Петербургский дневник».