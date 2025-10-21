Врач Самкова сообщила, что боль в области поясницы и груди может свидетельствовать о потере плотности костной ткани

Врач-ревматолог научно-клинического центра №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Ирина Самкова сообщила «Газете.Ru» , что боль в области поясницы и груди может свидетельствовать о потере плотности костной ткани при остеопорозе.

По словам специалиста, остеопороз часто проходит незаметно и может привести к компрессионным переломам позвонков без болевого синдрома. Заподозрить остеопороз непросто, ведь проявления компрессионных переломов позвонков не всегда специфичны.

«Проблема заключается в том, что остеопороз долгое время протекает незаметно. Чаще всего страдают тела позвонков», — пояснила Самкова.

Врач советует отслеживать свой рост: снижение на два сантиметра за три года или на четыре сантиметра за жизнь может указывать на компрессионные переломы позвонков.