Врач Самкова отметила, что для предотвращения остеопороза необходимо достаточное количество витамина D и кальция

Для укрепления костей и предотвращения остеопороза необходимо достаточное количество витамина D и кальция. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-ревматолог научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Ирина Самкова.

Эксперт рекомендует ежедневно получать около одной тысячи миллиграмм кальция, особенно людям старше 50 лет. Основной источник кальция — пища. Например, три порции молочных продуктов в день: «Одна порция — это 100 г творога, 200 мл молока или 30 г сыра», написали «Известия».

Врач успокоила, что кальций из пищи не откладывается в сосудах и подчеркнула, что медицинские специалисты контролируют уровень кальция в крови и моче пациентов, корректируя при необходимости дозировку добавок.