Врач Самкова назвала основным способом борьбы с остеопорозом физическую активность

Врач-ревматолог научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Ирина Самкова назвала основным способом борьбы с остеопорозом физическую активность. Об этом рассказала «Газета.Ru» .

«Для этого нужно регулярно заниматься физическими упражнениями. Важно, чтобы пациент тренировался», — рассказала врач.

Сильные мышцы способствуют предотвращению переломов слабых костей, а регулярные тренировки делают человека более гибким и сгруппированным, снижая тем самым риск падений. Среди главных осложнений остеопороза — компрессионный перелом тел позвонков и перелом шейки бедра, написали «Известия».

Журнал Medical Xpress сообщил, что болевые синдромы в коленях, бедрах и суставах часто воспринимаются как часть старения, хотя это может быть признаком остеоартрита.