Врач Салюк предупредил о вреде внутриканальных наушников

Длительное использование наушников на высокой громкости негативно сказывается на слухе. Врач-эндоскопист «СМ-Клиника» Александр Салюк рассказал «Газете.Ru» о самых вредных для слуха наушниках.

Салюк разделил наушники на пять групп: внутриканальные, вкладыши, накладные, охватывающие и с костной проводимостью. Каждый тип по-разному воздействует на орган слуха.

«Любой из нижеперечисленных типов наушников может быть вредным при его неправильной эксплуатации или при использовании девайсов с некачественными комплектующими», — подчеркнул врач.

Самую большую опасность для слуха представляют внутриканальные наушники. Они могут стать причиной повреждения слуха при длительном прослушивании на большой громкости. Также есть риск занести инфекцию в уши при небрежном хранении таких наушников.

Среди других типов наушников наименьший риск вреда для слуха у моделей с костной проводимостью, так как звук минует среднее ухо и не оказывает такого выраженного воздействия на волосковые клетки.