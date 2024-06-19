Врач Саламатина назвала жирную рыбу самым полезным продуктом для сердца

Рыба жирных сортов считается одним из самых полезных продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Людмила Саламатина в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, рыбу рекомендуется употреблять один-два раза в неделю. Также в дневном рационе должно быть не менее двух-трех порций фруктов и овощей. Кроме того, для здоровья сердца следует съедать 30 граммов несоленых орехов в день.

Для профилактики болезней сердца врач посоветовала ограничить потребление пищевой соли и отказаться от алкоголя.

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