Врач Салаева отметила, что первые шаги развития ЭКО в СССР были сделаны в Московском институте акушерства и гинекологии

Врач-репродуктолог Гюнай Салаева в беседе с MIR24.TV рассказала о зарождении и развитии экстракорпорального оплодотворения в Советском Союзе, подчеркнув, что эта медицинская технология стала настоящим прорывом в лечении бесплодия. Первые успешные эксперименты начались в конце 1980-х годов, когда в ведущих медицинских центрах Москвы и Ленинграда ученые активно исследовали возможности искусственного зачатия.

Именно в стенах Московского института акушерства и гинекологии, под руководством Бориса Леонова, и Ленинградского НИИ имени Отта, возглавляемого Анатолием Никитиным, были сделаны первые шаги в развитии ЭКО в СССР. Несмотря на отсутствие опыта зарубежных коллег, отечественные специалисты сумели разработать уникальные протоколы стимуляции яичников, усовершенствованные методы культивации эмбрионов и их последующего переноса в полость матки, что значительно повысило эффективность процедуры и снизило риски для женщин.

Первый советский малыш, зачатый с помощью ЭКО, появился на свет в 1986 году, спустя всего восемь лет после всемирно известного рождения первого «ребенка из пробирки» в Великобритании. С тех пор технология прошла долгий путь развития, превратившись в надежную и высокоэффективную медицинскую услугу, подарившую надежду миллионам пар по всему миру.