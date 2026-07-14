Врач Сайно рассказала, что до 75% туристов сталкиваются с диареей во время отпуска

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно рассказала RuNews24.ru , что до 75% туристов сталкиваются с диареей во время отпуска. Особенно часто это происходит в первые две недели после приезда в другую страну или климатическую зону.

Врач отметила, что риск возникновения проблем с желудочно-кишечным трактом ниже всего в США, Канаде, Японии, Австралии и странах Северной и Западной Европы. А вот в государствах Азии, Африки и Латинской Америки вероятность диареи значительно выше, написали «Известия».

По словам эксперта, в 80% случаев причиной становятся бактерии. Однако спровоцировать расстройство могут также смена рациона, климата, стресс, уличная еда и некачественная вода.

Для профилактики врач рекомендует отказаться от еды у уличных торговцев, плохо приготовленного мяса и морепродуктов, непастеризованных молочных продуктов, водопроводной воды и льда. Не стоит чистить зубы водой из-под крана, а фрукты лучше очищать от кожуры.

Если избежать проблемы не удалось, важно восполнять потерю жидкости с помощью регидратационных растворов, соблюдать щадящую диету и при необходимости принимать сорбенты. После улучшения состояния можно подключить пробиотики.