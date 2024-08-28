Врач Сайфуни рассказала, что лишний сон на выходных лишь прибавляет усталость

В выходные часто возникает желание отоспаться, чтобы в понедельник чувствовать себя более энергично. Однако желаемого эффекта все равно может не быть. Медики утверждают, что не только нехватка сна, но и его избыток вредят организму. Об этом рассказала ТСН24 врач Милена Сайфуни.

По ее словам, оптимальное время для сна составляет 6-7 часов, и во время рабочей недели рекомендуется придерживаться одинакового времени подъема и отхода ко сну.

Также важно спать правильно. Лучше всего в хорошо проветриваемом помещении и на ортопедической подушке. В выходные можно расслабиться, но не стоит оставаться в кровати весь день. Однако можно подняться на час-полтора позже. Избыточное время в постели не добавит бодрости, наоборот, это может вызвать усталость, так как тело не будет находиться в тонусе, а мышцы расслабятся, отметила Сайфуни.

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