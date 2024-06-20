Врач Сайфулина: детям лучше не давать экзотические фрукты в начале отпуска

Родителям рекомендуется ограничить употребление экзотических фруктов ребенком в самом начале отпуска. Об этом рассказала врач-педиатр компании «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, очень важно дать детскому организму время на адаптацию. Именно первые дни отпуска наиболее подвержены переохлаждениям, отравлениям и аллергическим реакциям, сообщил «Петербургский дневник».

Сайфулина также посоветовала перед отпуском посетить врача, который даст рекомендации по составлению аптечки в зависимости от индивидуальных потребностей.