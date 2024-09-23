Врач Сахнова: сбалансированное питание с увеличением количества овощей и фруктов поможет контролировать чувство голода

Эндокринолог Скандинавского центра здоровья Екатерина Сахнова в беседе с Life рассказала, как справиться с усиленным аппетитом во время холодов.

Медик пояснила, что с наступлением холодного времени года наше тело начинает тратить больше энергии на согревание, что усиливает потребность в приеме пищи. В этот период, по ее словам, важно контролировать аппетит, чтобы избежать переедания.

Сбалансированное питание с увеличением количества овощей и фруктов помогает контролировать чувство голода. Кроме того, снизить аппетит поможет тщательное пережевывание и вдумчивый подход к рациону.

Сахнова предупредила, что регулярное переедание может стать причиной не только набора веса, но метаболических нарушений.