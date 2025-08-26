Врач Сагоненко предупредил, что ношение ночных лечебных линз сопряжено с высокими рисками

Ночные лечебные линзы — это метод коррекции зрения без операции. Однако их применение сопряжено с рисками, включая потерю зрения. Врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что ортокератологические линзы носят ночью, и к утру они возвращают остроту зрения.

«Во время сна они давят на роговицу глаза и немного уплотняют ее. В результате такого давления преломляющие свойства роговицы изменяются, фокус смещается на сетчатку и человек начинает видеть четче», — говорит доктор. Но эффект временный: к концу дня зрение может ухудшиться.

Сагоненко подчеркивает, что такие линзы подбирают строго по рекомендации офтальмолога. Они часто назначаются детям с близорукостью, чтобы остановить прогрессирование болезни, но не могут полностью вылечить плохое зрение.

При неправильном использовании ночных линз есть риск потерять зрение из-за инфекции или кератита. Поэтому врачи рекомендуют быть осторожными и при необходимости обращаться за медицинской помощью.