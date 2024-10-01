Врач Сагоненко назвал редкие прогулки на улице причиной близорукости у детей

Близорукость у детей и подростков становится глобальной проблемой, наблюдаемой не только в России, но и по всему миру, с особым распространением в азиатских странах. Врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко из Московского центра офтальмологии прокомментировал Life , что российская молодежь входит в тройку стран с наибольшим ухудшением зрения.

По его словам, причина данной тенденции заключается в нескольких факторах: первым является высокая зрительная нагрузка в учебе, вторым — использование гаджетов и чтение при плохом освещении. Часто уже с трех лет дети проводят время за экранами.

Третьим фактором является недостаток времени, проведенного на улице под естественным светом. Городские дети меньше гуляют и больше времени проводят дома. Также на развитие близорукости влияют экология, питание и отсутствие физической активности. Таким образом, проблема близорукости действительно растет по всему миру, а не только в России.