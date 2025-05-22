Врач Сафранович предостерегла от «чудодейственных» капель от алкоголизма

В попытках помочь близкому человеку избавиться от алкогольной зависимости люди иногда обращаются к сомнительным средствам. На маркетплейсах активно рекламируются капли, которые обещают снизить тягу к алкоголю или даже вызвать к нему отвращение. Врач-психиатр, нарколог и психотерапевт Екатерина Сафранович в беседе с tmn.aif.ru предостерегла от такого «лекарства».

Она отметила: «В легких случаях они могут помочь снизить тревожность, но только в сочетании с психотерапией. При тяжелой зависимости их применение бесполезно и даже опасно: пациент теряет время, рискуя сорваться с тяжелыми последствиями. Самолечение может только усугубить состояние».

Многие «натуральные» капли содержат компоненты, которые не указаны в составе, они могут вызывать аллергию или взаимодействовать с лекарствами, написал «ФедералПресс».

По словам эксперта, в составе таких средств часто встречаются растительные экстракты, витамины, гомеопатические компоненты с недоказанной эффективностью и рецептурные препараты. В лучшем случае покупка окажется бесполезной, а в худшем — приведет к нежелательным последствиям.