Врач Сафонова посоветовала имбирный напиток для борьбы с укачиванием

Поездка в транспорте может стать испытанием из-за морской болезни. Невролог и психотерапевт Наталья Сафонова поделилась с телеканалом « Санкт-Петербург » действенным средством для борьбы с укачиванием.

Врач посоветовала обратить внимание на имбирный напиток, содержащий гингерол — вещество, которое помогает уменьшить тошноту.

«Берем имбирь, режем или трем, заливаем кипятком, остужаем. И начинаем пить перед поездкой», — пояснила медик.

По ее словам, также важно правильно выбрать место в транспорте: чем ближе к центру тяжести, тем комфортнее будет поездка. В автомобиле лучше сесть на переднее сидение, в самолете — возле крыльев, в автобусе — за водителем.