Врач Садыков сообщил, что легкие десерты могут вызвать вздутие и тяжесть в животе

Названия «зефир», «пастила» и «мармелад» не гарантируют, что десерт легче переносится организмом, чем выпечка. Об этом Pravda.Ru сообщил гастроэнтеролог и диетолог Рустем Садыков.

Ключевым фактором нагрузки на желудочно-кишечный тракт является не категория сладости, а ее конкретный состав, пояснил врач Садыков. Нельзя утверждать, что зефир всегда лучше пастилы или мармелада; гораздо важнее количество сахара, размер порции, наличие подсластителей и индивидуальная реакция организма, пишет «Пенза-пресс».

Даже традиционно «легкие» сладости содержат много сахара или фруктозы. Если съесть их несколько штук натощак, могут появиться вздутие и тяжесть из-за резкого притока быстрых углеводов. Классический зефир (пюре, сахар, белок, пектин) содержит мало жира, но много сахара. Пастила кажется «чище» за счет пюре, но в магазинных вариантах часто есть сиропы. Состав мармелада зависит от рецептуры (пектин, желатин, агар, сиропы).

Врач рекомендует читать этикетку, а не полагаться на стереотипы. При склонности к расстройствам пищеварения полезнее ориентироваться на состав и строго контролировать размер порции.