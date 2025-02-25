Врач Садулаева посоветовала проверять зрение сеткой Амслера после 40 лет

После достижения 40-летнего возраста увеличивается риск развития макулодистрофии сетчатки, приводящей к ухудшению и возможной утрате зрения. Офтальмолог Лидия Садулаева рассказала « Газете.ru » о возможности самостоятельной проверки зрения с помощью сетки Амслера.

По словам врача, сетка Амслера представляет собой решетку из контрастных горизонтальных и вертикальных линий, формирующую ячейки, с четкой точкой в центре. Процедура проверки предполагает фиксацию взгляда на центре сначала одним глазом, затем — другим. При этом важно оценивать четкость линий и равномерность ячеек.

«Если таблица хорошо видна, можно приблизить ее к глазам на 10 сантиметров, не отрывая взгляд, и снова оценить результат», — добавила медик.

Любые искривления линий или неравномерность размеров ячеек, предупредила Садулаева, могут свидетельствовать о возможных изменениях в сетчатке, требующих немедленной консультации специалиста.