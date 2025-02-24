Врач Садулаева: нечеткие границы и искажение формы предметов может указывать на астигматизм

Астигматизм — нарушение зрения, приводящее к искаженному восприятию изображений. О симптомах этой патологии рассказала врач-офтальмолог Лидия Садулаева в интервью «Газете.Ru».
По словам специалиста, при астигматизме предметы кажутся размытыми, их формы искажены, также могут беспокоить частые головные боли и двоение в глазах даже при минимальных физических нагрузках.
Самостоятельно диагностировать это заболевание можно с помощью теста звезды Сименса, глядя на специальную картинку попеременно каждым глазом. Лечение астигматизма включает очки, контактные линзы или лазерную коррекцию, которая исправляет форму роговицы. Однако поставить диагноз и назначить правильную терапию может только врач, подчеркнула Садулаева.
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