Врач Садулаева: нечеткие границы и искажение формы предметов может указывать на астигматизм

Астигматизм — нарушение зрения, приводящее к искаженному восприятию изображений. О симптомах этой патологии рассказала врач-офтальмолог Лидия Садулаева в интервью «Газете.Ru» .

По словам специалиста, при астигматизме предметы кажутся размытыми, их формы искажены, также могут беспокоить частые головные боли и двоение в глазах даже при минимальных физических нагрузках.

Самостоятельно диагностировать это заболевание можно с помощью теста звезды Сименса, глядя на специальную картинку попеременно каждым глазом. Лечение астигматизма включает очки, контактные линзы или лазерную коррекцию, которая исправляет форму роговицы. Однако поставить диагноз и назначить правильную терапию может только врач, подчеркнула Садулаева.