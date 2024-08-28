Врач Садовская рассказала, что похудение на ягодах опасно для организма из-за дефицита питательных веществ

Врач-нутрициолог из Сургута Жанна Садовская в беседе с Ura.ru призвала россиян, желающих сбросить лишние килограммы, отказаться от похудения на ягодах. По словам медика, такая диета опасна дефицитом питательных веществ, необходимых организму.

Действительно, за неделю на ягодных смузи можно похудеть на пару килограммов, однако после окончания диеты они вернутся в двойном размере.

«Из-за сильного дефицита калорий человек начинает его „заедать“ и тем самым набирает вес еще больше», — сказала специалист.

Лучше всего снижать вес с помощью сбалансированного питания, добавила Садовская.