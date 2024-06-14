Врач Саадулаева: длительный стресс способствует набору веса

Длительный стресс может способствовать набору веса, и, как следствие, развитию ожирения. Об этом рассказала врач-психотерапевт «СМ-Клиника» Хадижат Саадулаева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, в стрессовых ситуациях организм вырабатывает гормон кортизол, который может стимулировать аппетит и вызывать желание съесть богатую углеводами и жирами пищу. Все это становится причиной набора веса, передала «Вечерняя Москва».

Стресс также приводит к снижению физической активности и увеличению потребления алкоголя, отметила врач.

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