Врач Рыжов рассказал, что развитие ботулизма связано с употреблением консервов и колбас

Причина ботулизма обычно кроется в употреблении баночных косервов и колбас. Об этом Life рассказал врач-инфекционист клиники «Будь здоров на Фрунзенской» Глеб Рыжов.

В ранней стадии ботулизма проявляются симптомы, типичные для пищевых отравлений: тошнота, рвота, диарея, лихорадка. Однако со временем клиническая картина приобретает характерные неврологические особенности: пациенты испытывают двоение в глазах, птоз (опущение верхнего века), видение «мушек» перед глазами, а также нарушение речи из-за паралича мышц, отвечающих за голос и глотание.

«Во избежание тяжелых последствий крайне важно в течение часа вызвать скорую помощь, так как самолечение и затягивание с оказанием помощи могут усугубить состояние пациента и могут грозить летальным исходом», — отметил врач.

Он добавил, что без лечения пациенты в 60% случаев заканчивают летальным исходом.