Врач Русинова напомнила об опасности укусов клещей на прогулках

Главный врач детской городской поликлиники № 133 ДЗМ, кандидат медицинских наук Дина Русинова поделилась советами по защите от клещей во время летнего сезона. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Эксперт напомнила, что риск инфицирования сохраняется даже в Московской области — регионе, не считающемся эндемичным.

«Здесь все равно нужно соблюдать меры предосторожности. Не ходить в высокую траву, а если уж ребенок залез — осмотреть ребенка, волосы и тело», — подчеркнула медик.

По ее словам, в случае обнаружения паразита на теле необходимо отправить его на анализ, чтобы исключить возможность заражения энцефалитом или боррелиозом.