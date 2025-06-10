Врач Русакова рассказала о способности иван-чая улучшать настроение

Диетолог Дарья Русакова рассказала о полезных свойствах иван-чая. Растение способно защитить организм от окислительного стресса, отметила эксперт в беседе с Ura.ru .

По ее словам, напиток известен своим противовоспалительным действием, способностью улучшать настроение, стабилизировать нервную систему и помогать организму справляться со стрессом, обеспечивая глубокий и спокойный сон. Продукт насыщен множеством полезных веществ. Среди них — витамины В и С, железо, медь, марганец, никель, а также антиоксиданты естественного происхождения.

Врач посоветовала начинать пить иван-чай небольшими порциями (около 50–70 миллилитров), чтобы избежать неприятных реакций организма, таких как диарея, повышенная утомляемость или падение артериального давления.