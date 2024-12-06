Врач Русакова: при желании сохранить молодость нужно включить в рацион зелень и орехи

Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова перечислила продукты, способствующие сохранению молодости. Так, в список попали фрукты и овощи, передала «Вечерняя Москва».
Врач также посоветовала включить в рацион орехи и семена. Благодаря содержанию витаминов и минералов они помогают поддерживать общее здоровье и состояние сердечно-сосудистой системы.
По словам специалиста, зелень, например капуста и шпинат, является источником антиоксидантов. Данные вещества защищают клетки от окисления и преждевременного старения. Теми же свойствами обладают растительные масла холодного отжима, добавила эксперт.
Ощутимая поддержка. Как Подмосковье обеспечивает развитие молочных ферм
Заместитель главы Чехова проверил состояние дворов на Лопасненской улице
Новые напольные вешалки передали отделению Союза пенсионеров в Ногинске
Активисты из Ногинска приняли участие в конференции «Движение Первых»
Россиянам объяснили идею ограничить порядок выдачи больничных
Результаты первого тура выборов президента Румынии аннулировали
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте