Врач Русакова: при желании сохранить молодость нужно включить в рацион зелень и орехи

Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова перечислила продукты, способствующие сохранению молодости. Так, в список попали фрукты и овощи, передала «Вечерняя Москва».

Врач также посоветовала включить в рацион орехи и семена. Благодаря содержанию витаминов и минералов они помогают поддерживать общее здоровье и состояние сердечно-сосудистой системы.

По словам специалиста, зелень, например капуста и шпинат, является источником антиоксидантов. Данные вещества защищают клетки от окисления и преждевременного старения. Теми же свойствами обладают растительные масла холодного отжима, добавила эксперт.