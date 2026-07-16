Врач Русакова предупредила о рисках употребления красной рыбы при проблемах с ЖКТ

Красная рыба ценится за высокое содержание полезных веществ, но не все ее сорта одинаково полезны. Диетолог Дарья Русакова рассказала в беседе с Ura.ru о преимуществах различных сортов при проблемах со здоровьем.

По словам врача, дикие виды красной рыбы богаты жирами, белками и микроэлементами, такими как Омега-3, витамины и минералы. Однако при выборе рыбы важно учитывать индивидуальные особенности организма и заболевания.

При панкреатите и избыточной массе тела рекомендуется употреблять наименее жирные сорта красной рыбы, такие как горбуша, кета и нерка. Их лучше готовить отварными, запекать или готовить на пару без добавления масла.

Людям с гастритом следует быть особенно осторожными при выборе красной рыбы. Жирные сорта, такие как семга, лосось или форель, могут создать дополнительную нагрузку на воспаленную слизистую оболочку желудка. В период ремиссии лечащий врач может разрешить включать в меню небольшое количество жирных сортов, но важно внимательно следить за реакцией организма.