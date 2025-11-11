Врач Русакова предупредила, что матча может усугубить дефицит железа
Диетолог и кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала «Москве 24», что регулярное употребление японского зеленого чая матча в размере более одной-двух чашек в день может усугубить дефицит железа.
По словам врача, одна из причин — танины, которые связываются с железом и мешают его усвоению. Танины могут способствовать развитию анемии и ее симптомов: ломкости ногтей, тусклости и выпадению волос.
Как пояснила медик, матча, как и любой другой напиток с кофеином, может вызывать бессонницу, тревожность и учащенное сердцебиение. Особенно это касается людей, чувствительных к кофеину.