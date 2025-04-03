Врач Русакова посоветовала отказаться от фруктовых диет

Диеты, основанные на употреблении фруктов и смузи, могут представлять опасность для здоровья. Об этом заявила диетолог Дарья Русакова в беседе с Ura.ru .

По ее словам, такой подход нарушает ключевой принцип правильного питания — сбалансированность и разнообразие рациона.

«Во фруктах практически не содержится жиров, белков, и сахара, содержащиеся во фруктах, являются основной причиной набора веса. Когда организм не может расщепить лишний сахар, он начинает откладывать его в виде жировых запасов», — пояснила медик.

Яркий пример — бананы, виноград и инжир. Ввиду содержания большого количества фруктозы и глюкозы они могут стать причиной появления лишних килограммов, добавил RT.