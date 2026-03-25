Врач Русакова перечислила напитки для повышения работоспособности

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова поделилась с «Москвой 24» советами по повышению работоспособности с помощью напитков. Она рассказала, что помимо привычных чая и кофе, содержащих кофеин, можно обратить внимание на альтернативные варианты.

Какао, приготовленное из натурального порошка, является одним из самых полезных напитков. Оно содержит флаванолы, которые улучшают кровоснабжение мозга. Кроме того, какао способствует выработке дофамина, что положительно влияет на настроение и работоспособность.

Русакова также отметила, что чай мате может поддержать в течение рабочего дня. Он содержит матеин, теобромин и теофиллин — биоактивные соединения, которые стимулируют центральную нервную систему. Благодаря им напиток оказывает мягкое тонизирующее действие и помогает справляться с физическими и эмоциональными нагрузками.

Не стоит забывать и о напитках с добавлением женьшеня. Это растение содержит большое количество биологически активных веществ, которые способствуют улучшению памяти, концентрации и снижению уровня стресса.

Важно помнить, что помимо напитков необходимо ежедневно употреблять чистую воду. Она является ключевым элементом для поддержания когнитивных функций. Из-за дефицита воды снижается работоспособность, ухудшается память и падает концентрация, предупредила врач.