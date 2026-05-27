Врач Русакова отметила, что перед полетом не рекомендуется употреблять газированные сладкие напитки

Врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с URA.RU рассказала, что правильно подобранный рацион может помочь организму легче перенести перелет. Она объяснила, какие продукты стоит исключить из меню перед полетом, а какие можно есть.

Перелет оказывает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему. В воздухе из-за перепадов давления газы в ЖКТ расширяются, вызывая вздутие, боль и дискомфорт. Ограниченность движений во время полета также замедляет пищеварение. Врач отметила, что сухой воздух в салоне может привести к обезвоживанию и замедлению перистальтики кишечника.

Перед полетом не рекомендуется употреблять газированные сладкие напитки, жирную и жареную пищу, фастфуд, бобовые, острые блюда. Эти продукты могут вызвать дискомфорт, изжогу, тошноту и другие неприятные ощущения.

Диетолог советует устроить легкий перекус за один-два часа до полета. Можно съесть нежирный белок: отварную курицу, индейку или рыбу. Подойдут овощи с низким содержанием клетчатки, небольшое количество малины, черники и клубники. Из напитков лучше выбрать ромашковый или мятный чай без сахара и меда.

Русакова рекомендует людям с заболеваниями кишечника, беременным женщинам, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушением углеводного обмена ограничить прием пищи перед полетом. Детям перед полетом можно дать кашу, нежирное мясо, овощи на пару. Важно кормить ребенка небольшими порциями, избегая газированных напитков, шоколада, чипсов и других продуктов, которые могут вызвать аллергические реакции или расстройство пищеварения.