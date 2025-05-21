Врач Русакова назвала фаст-фуд «быстрой радостью» для людей с РПП

Диетолог Дарья Русакова прокомментировала публикацию в СМИ, ссылающуюся на выводы американских ученых о способности чипсов, наггетсов и другого фаст-фуда провоцировать депрессию. Об этом сообщил « Ридус ».

По словам врача, аналогичных научных исследований, подтверждающих американские заключения, в России не проводилось. Напротив, зачастую сами люди, страдающие депрессией или нарушениями пищевого поведения, прибегают к фаст-фуду как средству временного удовольствия.

Медик назвала такую пищу «быстрой радостью». Как пояснила Русакова, исходя из косвенных признаков, можно предполагать, что фаст-фуд действительно влияет на психологическое состояние.