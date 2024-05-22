Врач Русакова: конопляная матча помогает бороться со стрессом и депрессией
Доктор медицинских наук и диетолог Дарья Русакова рассказала о пользе конопляной матчи. Используемый при производстве вид растения не обладает наркотическим эффектом, добавил «Ридус».
По словам врача, напиток оказывает благотворное влияние на нервную систему. Продукты на основе пищевой конопли помогают бороться со стрессом, депрессией и тревогой.
Кроме того, конопляная матча способна улучшить настроение и качество сна. Она также отлично подойдет людям с нехваткой энергии, отметила эксперт.
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