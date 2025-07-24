Врач Румянцев сообщил о способности вешенок поддерживать гормоны щитовидки

Грибы вешенки, которые легко найти в магазинах, могут расти как в лесу, так и на даче, балконе или в подвале. Гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев рассказал сайту KP.RU , кому стоит включить их в рацион, а кому следует ограничить употребление.

Врач назвал продукт источником цинка — незаменимого элемента для мужчин, который поддерживает уровень тестостерона и репродуктивную функцию.

«Вешенки содержат селен, который отвечает за работу иммунитета, участвует в выработке гормонов щитовидной железы, снижает риски образования тромбов. Для женщин вешенки полезны благодаря витаминам группы В, которые поддерживают здоровье кожи, волос и ногтей», — добавил медик.

По его словам, несмотря на пользу, вешенки могут быть опасны для людей с заболеваниями ЖКТ. Специалист посоветовал отказаться от соответствующих блюд при обострении язвы, гастрита и панкреатита.