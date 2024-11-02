Врач Румянцев рассказал, что группа крови не влияет на заболеваемость раком

Директор Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев в разговоре с «Радио 1» рассказал, что группа крови не влияет на заболеваемость раком.

Как уточнил медик, для определенных болезней существуют чистые генетические маркеры, но группа крови не используется в практике в их качестве, написали «Известия».

«Раньше считали, что группа крови — это генетическая принадлежность, поэтому брали и оценивали их частоту и распространение в определенных заболеваниях», — добавил Румянцев.

Ранее журнал The Lancet опубликовал результаты исследования ученых, в которых говорится, что люди с первой группой крови имеют повышенную защиту от некоторых заболеваний, в том числе от рака и деменции.