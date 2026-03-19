Врач Румянцев назвал диарею и боли в животе симптомами синдрома избыточного бактериального роста

Синдром избыточного бактериального роста — это нарушение состава микробиоты в тонком кишечнике, при котором начинают преобладать микроорганизмы, присутствующие в небольшом количестве в норме. Об этом рассказал инфекционист и педиатр Роман Румянцев в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, при таком состоянии появляются симптомы нарушения пищеварения.

«Это может быть диарея, это может быть, наоборот, запор. Это может быть вздутие живота и, что чаще всего, это боли в животе», — объяснил медик.

Он отметил, что лечение СИБР в основном заключается в антибактериальной терапии, которая подбирается индивидуально. У каждого человека исследуется микробиота, и на основе результатов назначается терапия.