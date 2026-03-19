Врач Румянцев назвал диарею и боли в животе симптомами синдрома избыточного бактериального роста
Синдром избыточного бактериального роста — это нарушение состава микробиоты в тонком кишечнике, при котором начинают преобладать микроорганизмы, присутствующие в небольшом количестве в норме. Об этом рассказал инфекционист и педиатр Роман Румянцев в беседе с радиостанцией Sputnik.
По его словам, при таком состоянии появляются симптомы нарушения пищеварения.
«Это может быть диарея, это может быть, наоборот, запор. Это может быть вздутие живота и, что чаще всего, это боли в животе», — объяснил медик.
Он отметил, что лечение СИБР в основном заключается в антибактериальной терапии, которая подбирается индивидуально. У каждого человека исследуется микробиота, и на основе результатов назначается терапия.