Врач Рубцова отметила влияние блогеров на пищевое поведение подростков

«Создание собственного идеала или стремление к идеалу, может быть, это даже не только мамы, но и у нас сейчас столько всяких марафонов в социальных сетях, блогеров, которые рассказывают, как хорошо и здорово жить. На самом деле на подростка могут очень сильно влиять», — заявила Рубцова.

Собеседница привела в пример демонстрацию приоритета личностного успеха. При этом она добавила, что любое ограничение, даже такой тип нарушения пищевого поведения как «ограничительный», может привести к дальнейшим срывам.